Sí habrá Olimpiada Nacional para 2018

Luego de que hace unos meses se pusiera en duda la realización de la Olimpiada Nacional 2018, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) ya habría optado por no desaparecer esta justa. Y es que organismos como el Code Jalisco ya tienen en sus manos la convocatoria para la próxima edición de este evento deportivo.

Así lo dejó en claro Eddy Travieso, subdirector deportivo del Code Jalisco, quien fue claro al señalar que los directivos de Conade ya les han hecho saber que sí se realizará la Olimpiada Nacional, sin embargo no se ha tocado el tema de la Paralimpiada ni tampoco se ha explicado algo respecto a la continuidad del Campeonato Nacional Juvenil.

“Va a haber Olimpiada, tenemos entendido que existe convocatoria y esperemos que próximamente salga la del Nacional Juvenil, porque no ha salido nada, tampoco de la Paralimpiada. Hay dudas respecto a los deportes de conjunto o cuáles serán las sedes y categorías”.

“Hemos tenido comunicación con Conade y en pláticas hemos sabido que sí se realizará la Olimpiada Nacional. Sí tenemos esa certeza”, compartió.

Sin embargo, lejos de ser una noticia que llene de gusto al mundo del deporte nacional, el lanzamiento de esta convocatoria ha dejado un sinfín de dudas, pues de momento no se sabe si algunos deportes saldrán del programa y ni siquiera se tiene certeza de dónde será la próxima sede, situación que hace más difícil la planificación de los organismos deportivos del país.

“Pienso que se va a reducir aún más la participación de algunas disciplinas y algunas pruebas. Quizá algunos deportes salgan del proceso. Estoy seguro que van a bajar categorías porque quieren bajarle a los precios. En fin, no hay ningún programa que sustituya a la Olimpiada Nacional. Las academias de Conade nunca se le van a acercar y esa es una realidad, nunca se le van a acercar a un programa que mueve tantos y tantos millones de niños. Es insustituible, pero están pensando con el bolsillo y no con la cabeza.

“No podemos presupuestar porque no sabemos a dónde vamos a viajar; no es lo mismo una sede en Baja California o Yucatán que una sede en el centro (del país). No es lo mismo viajar en camión que en avión. Todas esas cosas te mueven el presupuesto”, finalizó el subdirector.

Fue a inicios de agosto pasado cuando Alfredo Castillo, director de Conade, visitó Jalisco y señaló que, de haber un nuevo recorte en el presupuesto del organismo que dirige, la Olimpiada Nacional estaría en verdadero riesgo de desaparecer. Ahora parece que la justa seguirá, sin embargo podría sufrir modificaciones notorias a partir de 2018.

En caso de que la Olimpiada Nacional pudiera desaparecer, estados como Jalisco, Nuevo León y Baja California ya analizaban la posibilidad de organizar eventos deportivos que sirvieran como respaldo para los jóvenes atletas del país.

Según información otorgada por el Code, asistir a una Olimpiada Nacional fuera de Jalisco le implica al organismo una inversión que ronda entre los 70 y los 80 millones de pesos.