¿Dónde está el dinero?

Nos dicen que en Jalisco no hay una bolsa de 400 millones de pesos para carreteras federales, como lo afirma la diputada Mery Pozos. El Gobierno estatal se rasca la cabeza y se pregunta: ¿De dónde sacó esa cifra? Porque el dinero, afirman, lo administra la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes Federal… no la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Estado. ¿O qué?

Por lo pronto, el secretario de la Hacienda Pública de Jalisco, Luis García, contestó: si la Federación quiere, manda recursos; si no, a rezar para que no se abran más baches. Eso sí, el Gobierno del Estado presume su plan carretero sexenal con 24 mil millones para su propia red.

La pregunta del millón es: ¿Entonces dónde están esos 400 millones de pesos?



* * *



En su Primer Informe de Gobierno, el alcalde Gerardo Quirino Velázquez salió con más que aplausos: el gobernador Pablo Lemus le aventó flores a manos llenas, describiéndolo como “cercano, comprometido y chambeador”.

El espaldarazo no se quedó en el discurso: ofreció apoyo estatal para reforzar la seguridad, para empujar la Línea 4, la Línea 5, para rescatar viviendas abandonadas y hasta presumir la futura Universidad Aeronáutica. Vaya paquete de promesas que, dicho en público, suenan a mensaje con destinatario.

Dicen que entre los presentes, más de uno torció la boca.

¿Elogios sinceros o señales adelantadas de que Gerardo Quirino es una ficha consentida en el tablero naranja?



* * *



Por cierto, el que pasó de noche en el Informe de Quirino fue Jorge Máynez. Llegó puntual y sonriente, se sentó a escuchar los avances del Gobierno naranja que vio despegar al emecismo, pero nadie reparó en él.

Tras el acto, repartió saludos y posó en fotos. Al salir, se acercó a las cámaras y micrófonos con toda la disposición de un presidenciable, pero no. Los reporteros tenían otra agenda.



* * *



A quien también le llovieron flores en el Informe de Tonalá fue a la presidenta del Congreso de Jalisco, Marta Arizmendi.

Y no fueron de papel picado: Pablo Lemus le regaló un reconocimiento público por su “especial gestión” y porque ha sido “muy insistente” en beneficio del municipio.

Fue otro espaldarazo tan evidente que hasta los regidores aplaudieron con entusiasmo, como si aquello fuera un mensaje con dedicatoria a lo que viene.

