Sería injusto para Chivas jugar sin seis seleccionados: Tena

La dirigencia rojiblanca ya trabaja en el cambio de fecha para el partido de la jornada 11 ante el Querétaro, porque aseguró el técnico de Chivas, Luis Fernando Tena, que ningún equipo en el mundo juega cuando tiene seis convocados a la Selección, no amenazan con no prestar a sus jugadores como otros equipos, pero sí quieren que les hagan caso para no tomar otra postura.

''Sería injusto. Ningún equipo en el mundo quiere jugar con seis jugadores menos. Los jugadores ya están prestados, los seis. No vamos a decir, 'oye mi mamá dijo que no o vente para acá o ustedes tres ya no van'. Ya están prestados. Si no cambian la fecha, tendremos que jugar sin esos seis jugadores, ellos están muy contentos''.

Tena dijo que suponiendo que no le cambien de fecha el partido, tienen para competir, pero no sería en igualdad de circunstancias ante el Querétaro, si darían pelea porque estarían en desventaja por el simple hecho de tener seis ausencias y espera que la cordura, lógica y buena disposición de la dirigencia de Gallos, predomine.

El pastor rojiblanco mencionó que antes de que le llamaran a sus elementos, él tenía ya la lista y platicó con cada uno de ellos, quienes le externaron que estaban ilusionados para ir a ganarse un lugar porque quieren ir a los Juegos Olímpicos, por lo tanto no puede tomar una determinación de impedirles asistir aunque no les cambien el partido ante los Gallos.

''Ellos quieren ir, están felices de ir. Les pregunté desde antes y me dijeron que sí, están muy ilusionados y quieren ir ganándose un lugar para los Juegos Olímpicos en caso de calificar. Que vayan los seis y ya veremos qué pasa''.

