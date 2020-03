Al estilo Chivas

El director técnico de la Selección Preolímpica, Jaime Lozano dio a conocer ayer la lista de los 20 jugadores que conformarán al Tricolor en el torneo que reparte dos boletos para Tokio 2020 y que se llevará a cabo en Guadalajara a partir del próximo 20 de marzo, siendo Chivas la base de este llamado, con seis jugadores.

Gilberto Sepúlveda, Jesús Ricardo Angulo, Uriel Antuna, Alexis Vega, José Juan Macías y Fernando Beltrán acudirán al Torneo Preolímpico, en el que México enfrentará a Estados Unidos, Costa Rica y República Dominicana en la primera ronda.

“Es una ventaja, que se sientan en casa, que jueguen aquí, que entrenen aquí, eso es una gran ventaja. Al final Chivas compró varios jugadores que dan la edad para nuestra Selección, pues están familiarizados con el entorno”, explicó Jaime Lozano.

Por parte de Atlas, el timonel nacional solamente convocó al portero José Santiago Hernández, dejando fuera a elementos como Ismael Govea, Brayton Vázquez, Ulises Cardona y Jairo Torres, además de Jesús Angulo, éste último por lesión.

“Atlas es de las mejores canteras del futbol mexicano sin duda alguna, ahora no pasan por el mejor momento, pero tienen tiempo siendo un equipo que produce muy buenos jugadores”, siguió el estratega nacional, en relación a la convocatoria en solitario del arquero rojinegro.

Además, el “Jimmy” Lozano agradeció el apoyo que tuvo de las directivas tapatías, tanto de Chivas, como de Atlas, para poder conformar esta Selección que buscará su boleto a Tokio 2020.

“Fue muy bueno, siempre se buscó una negociación en donde se perjudicara lo menos posible a los clubes, incluso una concentración no se llegó a realizar, la última, al final iban a ser cuatro, terminaron siendo tres y eso hace que tengamos todo el apoyo para esta concentración final previo al Preolímpico”, afirmó.

— ¿Es ventaja tener el Preolímpico en Guadalajara?

— Me parece que es una gran ventaja ser local, siempre voy a preferir que sea aquí, por eso estoy agradecido con la Federación y con la Concacaf por la posibilidad de tenerlo y tener a la afición y a la gente empujando, siempre importa.

— ¿Cómo fue el apoyo de los dirigentes del futbol mexicano?

— Siempre ha sido bueno. Hay veces que ha habido un poco más de apoyo y hay veces que se ha complicado un tanto, es entendible, pero al final los calendarios importan mucho, los equipos tienen torneos de Liga, Copa, otros tienen Concachampions y eso al final ha dificultado que en las mini concentraciones no tengamos a todos los jugadores, pero al final del día me parece que estarán todos los jugadores a tiempo para poder encarar el Preolímpico sin problemas.

— ¿Para qué está la Selección?

— Para competir muy fuerte y para ser campeones, eso pensamos, en prepararnos para este torneo en particular. Hemos visto muchos jugadores, otros cuantos se quedaron fuera de esta lista del Preolímpico, pero eso no quita que si obtenemos el boleto puedan competir por estar en Tokio.

— ¿Existe la confianza de calificar a Juegos Olímpicos?

— Sí, porque nos da certeza el trabajo, nos da certeza que los jugadores pasan por un buen momento y que juegan en sus equipos y por el trabajo realizado previamente.

— ¿Tuviste problemas para conformar la lista de convocados?

— Tuvimos buenos problemas porque teníamos muchos jugadores; malos porque no quisiera dejar a nadie fuera, pero hay 20 lugares, posiciones muy competidas. En algún momento me tocó estar del otro lado y los entiendo, sé que va a haber jugadores, familias y amigos que estarán contentos conmigo y otros no tanto, pero no me toca más que agradecerles el esfuerzo y pedirles que sigan compitiendo en sus equipos para estar en una lista posterior.

LA CONCENTRACIÓN

Entrenarán en la UP

El Tricolor que dirige Jaime Lozano concentrará en Guadalajara a partir del 15 de marzo y llevará a cabo sus entrenamientos en la Universidad Panamericana, unos días por la mañana y otros días por la tarde.

LOS 20 CONVOCADOS

