Sergio Lugo ve sensata la suspensión del Clausura 2020

La Liga MX tomó la mejor determinación, cancelar el torneo Clausura 2020. Así lo ve el ex jugador del Guadalajara Sergio Lugo, porque antes que el profesional, está la persona y ante un virus del cual todavía falta mucho saberse, lo correcto es que se pensara ya en el Apertura.

“Medida sensata y muy inteligente. El futbol entre lo más importante, es lo menos importante. Lo que prevalece es que salgamos de este mal momento que es la pandemia, donde cambió al mundo de una forma radical. Hay cosas mucho más importantes y el cancelarse el torneo me parece que hace que se programen de una manera más adecuada”.

Si la Liga hubiera tomado la determinación de que se retomara el Clausura en la jornada 11, en cada encuentro las lesiones serían constantes en todos los equipos, ya que el parón ha sido largo y es necesario, realizar una pretemporada, de hecho esto lo llegó a platicar con quien campeón como auxiliar, Víctor Manuel Vucetich.

“Lo he estado comentando con Vucetich y coincidimos. No era la mejor manera de regresar. El futbolista requiere de una preparación previa adecuada, tanto en el aspecto físico, técnico y táctico y obviamente en el psicológico, para poder competir y ganar. La afición y los directivos quieren resultados, pero el cuerpo de los futbolistas no está apto porque no están al cien”.

El rectángulo todo cobra y se nota cuando un equipo no está listo, cuando les falta ritmo físico, futbolístico, así que los encuentros que se hubieran dado, carecerían de calidad, además de que se pondría en riesgo la salud de los profesionales.

“En el futbol se requieren algunos aspectos como el famoso ‘timing’, el ritmo para agarrar tu mejor nivel y ese nivel termina dándotelo las competencias, el día a día, el domingo a domingo y obviamente en este momento ya no existe, hasta había un riesgo para los futbolistas de alto rendimiento”.

AJ