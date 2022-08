Serena Williams se retira; con emotiva carta le dice adiós al tenis

Este martes, la estadounidense Serena Williams anunció su retiro del tenis.

En una emotiva carta escrita en primera persona para la revista Vogue, la ganadora de 23 títulos de Grand Slam insinúa que el US Open 2022 será el último de su carrera.

"Es la decisión más dura que jamás imaginé", dice.

En el texto, Serena Williams dice que está lista para dejar el tenis, tener otro hijo, y dedicarse a los negocios.

"Nunca quise tener que elegir entre el tenis y una familia, no creo que sea justo. Si fuera un hombre, no estaría escribiendo esto porque estaría jugando y ganando mientras mi esposa hace el trabajo físico de expandir nuestra familia. Tal vez sería más como Tom Brady si tuviera esa oportunidad. No me malinterpreten: amo ser mujer, y amé cada segundo de estar embarazada de Olympia".

"Cumplo 41 años este mes y hay que dejar algunas cosas de lado", escribió.

"Tengo que concentrarme en ser madre, mis metas espirituales y, finalmente, descubrir una Serena diferente, pero emocionante. Voy a disfrutar estas próximas semanas", subrayó.

La tenista, que compite estos días en el Masters de Canadá, explicó que no le gusta utilizar la palabra "retiro" y que ha pensado en esta "transición" a la que prefiere describir como "evolución".

Ayer, Serena Williams ganó su primer partido en 430 días al superar por 6-3 y 6-4 a la española Nuria Párrizas Díaz.

QUIZÁ TE INTERESE: El número 2 del mundo revela que padece enfermedad crónica

OF