Seleccionados dejan en manos del "Tata" regreso del "Chicharito"

El tema del centro delantero en la Selección Nacional ha tomado diferentes posiciones y ha traído duros cuestionamientos a Gerardo "Tata" Martino, técnico tricolor.

La ausencia de Raúl Jiménez, quien se recupera de lesión, ha dado pie a que desde afuera del equipo se piense en el regreso de Javier Hernández.

Sin embargo, en el interior del conjunto mexicano se mantienen al margen del debate. Claro que aseguran que se extraña a Jiménez y lo que aportaba en la cancha, pero prefieren no entrar en el debate por el "Chicharito". Se lo dejan todo al estratega nacional.

"A mí no me gustaría opinar, no está en mí la decisión", comentó Héctor Herrera para W Deportes.

"Al 'Tata' le corresponde explicar o no, al final hace lo que él quiere y lo que vea mejor para la selección, hay que estar tranquilos y dar confianza y ánimos a la gente que estamos acá para poder hacer un gran papel en la final (de la Nations League) y en la Copa Oro".

Herrera añadió que llegan a la final de este primer torneo oficial de 2021, ante Estados Unidos, "con mucha ilusión, con muchas ganas de jugar ese partido, son partidos bonitos que todos queremos jugar. Después el camino lo analizará el 'Tata' y nos dará el camino de cómo lo tenemos que enfrentar y cómo cree que podamos salir con una victoria y poder ganar ese título".

Como el resto de sus compañeros, el mediocampista del Atlético de Madrid aseguro que entienden perfectamente la obligación que tienen cada que juegan un partido o torneo de la Concacaf.

"Es un hábito que nos hemos creado todos, es un hábito bueno el ganar, el acostumbrarse a ganar, yo creo que eso para mí significa mucho y es muy importante. Es un partido que por ser Estados Unidos se mete un poco más por la rivalidad que ha existido a través de los años, pero creo que hay que enfrentarlo sobre todo con cabeza, al final habrá un plan de juego con el cuál estaremos más cerca de gana".

