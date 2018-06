Selección mexicana pide erradicar grito homofóbico

La Selección mexicana instó a los seguidores del Tri a erradicar el grito homofóbico que ha vuelto célebre a la afición mexicana y por el que la FIFA ya ha abierto una investigación.

Los aficionados mexicanos profirieron el grito ayer domingo, durante el partido en que México se impuso por 1-0 a Alemania en el estadio Luzhnikí, de Moscú.

"Durante los partidos no grites ni insultes a los jugadores, no utilices palabras altisonantes. Te pedimos que No grites “P...”. Durante los encuentros", pide la Selección en un mensaje difundido en sus redes sociales.

En Rusia, evita que te retiren tu FAN ID o ser detenido. ✋

Recuerda que eres representante de la mejor afición del mundo.



Checa las Reglas de Civilidad del Mundial. ➡️ https://t.co/WYGqPDpoAZ#NadaNosDetiene pic.twitter.com/dAfMtAk5jE — Selección Nacional (@miseleccionmx) 18 de junio de 2018

"En Rusia, evita que te retiren tu Fan ID o ser detenido. Recuerda que eres representante de la mejor afición del mundo", conmina el equipo en un mensaje publicado en su cuenta oficial de Twitter.

La FIFA anunció que abrirá una investigación sobre el incidente de ayer. Procedimientos similares en el pasado han concluido con multas para la Federación mexicana.

RR