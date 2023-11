La justificación perfecta llegó. México sufrió para vencer a Honduras y avanzar a la Copa América 2024, debido a que siempre es complicado jugar en la Concacaf, ya sea partidos amistosos, eliminatorias o partidos oficiales, según explicó el director técnico de la Selección mexicana, Jaime Lozano.

Desde el partido de ida quedó en evidencia que hay jugadores a los que les pesa la playera Tricolor, y que la presión en el estadio Azteca hizo estragos en ellos, a pesar de estar en casa y con su gente. Finalmente, el resultado fue favorable, se ganó 2-0 y se ganó en penales, aunque con mucho sufrimiento y polémica.

“El aprendizaje es que nos cuesta jugar en Concacaf, no es fácil jugar en Concacaf y, hacia lo interno, este grupo es muy inestable, y más siendo entrenador de la selección nacional. Yo tengo que trabajar lo mejor posible para darles herramientas a los jugadores y puedan explotar sus cualidades. Se habló mucho de la continuidad, pero si pensamos en un proceso y se festejaba un empate con Alemania, ahora no se puede pensar en cortar el proceso, estar cambiando no es la forma de alcanzar los objetivos que se han trazado, yo sé que tengo que dar resultados, pero primero hay que darle estabilidad al país, a los jugadores y a la Federación”, dijo el timonel mexicano.

Lozano explicó que ya hay un plan por parte de la Comisión de Selecciones Nacionales como preparación para llegar de la mejor manera a la Copa América 2024 a disputarse en Estados Unidos, que incluye partidos amistosos, Nations League y una que otra fecha FIFA.

“Ya tenemos un plan, evidentemente sabemos en dónde tenemos las fechas FIFA, en donde podemos tener a los jugadores, está la Fecha FIFA de marzo, luego tenemos una serie de partidos con seleccionados locales porque no podemos traer a gente de clubes de fuera de México, pero estamos haciendo un esfuerzo para conseguir rivales de primer nivel, es difícil porque todos tienen compromisos, pero queremos llegar lo mejor preparados a la Copa América”, explicó el “Jimmy”.