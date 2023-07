Selección mexicana: Las palabras les hacen “lo que el viento a Juárez”

Lo que venga de fuera, lo que diga la prensa o los aficionados, no entra en la coraza de la Selección Mexicana.

Henry Martín sabe que, si el equipo gana, “somos el ‘LamborJimmy’”, y si se pierde, “hay que buscar técnico”.

Así que lo que digan de fuera, poco afecta a lo que sucede adentro. “Sabemos cómo está la situación externa. Ganamos el primer partido y todos eran halagos, súbanse al ‘LamborJimmy’; y pierdes, hay que buscar técnico, sabemos cómo es la prensa, como es la afición, y está bien”.

Por experiencia propia, el atacante sabe lo que es recibir críticas a raudales. “No me enfoco en lo que dicen de afuera, he vivido tanto que una rayita más al tigre no pasa nada. No me va a ayudar en mi trabajo pensar en eso, lo que me va a ayudar es trabajar en la cancha. Esto es futbol, un juego lo puedes empezar ganando o perdiendo y lo que importa es lo que hagas hasta el final... Hasta el último minuto”.

La duda en que el equipo mexicano no sea fuerte mentalmente es alta. “Se ha mencionado mucho el tema de que nos afecta lo externo y nosotros ni lo tocamos en el grupo, no tocamos lo que grita la afición, lo que dice la prensa, nos enfocamos en jugar y divertirnos, es algo que amamos y que nos gusta hacer, queremos que las cosas salgan bien, como todos quieren que las cosas salgan, a veces sí salen y a veces no”.