Si Argentina se vio envuelta en la máxima felicidad con el triunfo ante Francia que le dio su tercer campeonato mundial en Qatar 2022, Rosario no tuvo palabras para describir la emoción por sus dos hijos predilectos: Lionel Messi y Ángel Di María.

“Esta selección se lo merece. Esto es una locura, más que todo Messi que nunca renunció e hizo tanto esfuerzo, nunca bajó los brazos. Es un grande”, dijo Martín Reina, de 23 años, quien apenas terminó el partido rompió en llanto en el tradicional bar El Cairo, de Rosario.

Aquí se festejó, se sufrió, se lloró, se rezó y se celebraron las atajadas de Emiliano “Dibu” Martínez en la serie de penales como si cada uno fuera un gol, alentando a la Selección de Lionel Scaloni, a miles de kilómetros de Qatar.

Y fueron ambos rosarinos los autores de los goles de Argentina en el 3-3 del tiempo reglamentario, que se culminó con la tanda de penales a favor de la “Scaloneta”.

“Es una locura, no se puede explicar esto. Messi es de Rosario, Di María es de Rosario, hicieron los goles, nos dieron la Copa ellos. Así que vivirlo en este lugar, no tiene precio”, afirmó Emiliano Gamara, quien vive en Irlanda y regresó especialmente a su ciudad natal para ver el partido en familia.

En esta ciudad que divide sus amores entre los clubes Newell’s Old Boys y Rosario Central, enemigos declarados, la Selección unifica.

Más allá de que Messi haya hecho sus primeros pasos en Newell’s y Di María en Central, los hinchas rosarinos los aclamaron por igual.

Un equipo que juega para su gente

Lionel Scaloni, seleccionador de Argentina, declaró que “este equipo, estos jugadores, juegan para la gente” y remarcó que no estaba en sus planes, al menos, ser campeón del mundo, pero son justos vencedores.

“Este equipo, estos jugadores, juegan para la gente, para el hincha argentino. Acá no hay egos. No hay individualidades. Todos tiran para el mismo lado, para la Selección argentina, para el país. No hay orgullo más grande que poder jugar para tu país. Fuimos campeones merecidamente. Hemos hecho un partido completísimo”, dijo Scaloni, que aseguró que el futbol sudamericano y sus Selecciones son de primer nivel.

“Me vale con que la gente esté contenta. Sé que es solo un partido de futbol, que es un Mundial, que no va más allá del futbol, pero para nosotros es algo más. Que festejen. Que disfruten. La vida seguirá, los problemas que tenemos van a seguir estando, pero son un poquito más felices. Y eso está bueno”, abundó.

CT