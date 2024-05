Peleas de box hoy sábado 18 de mayo: horarios y dónde ver la cartelera completa

La categoría más impresionante del boxeo, la de los pesos pesados, tendrá este día un nuevo campeón indiscutido, Tyson Fury u Oleksandr Usyk, que se enfrentarán en la Kingdon Arena de Riad, Arabia Saudita, en una auténtica pelea histórica.

Será una competencia entre la fuerza bruta de Fury contra la técnica y velocidad de Usyk en la que no hay un claro favorito. En la ceremonia de pesaje el inglés lució con kilos de más, pero es una incógnita si esto será una desventaja o sumará a los 15 centímetros de altura que tiene sobre el ucraniano. Si bien el historial reciente parece dar cierta preferencia a Usyk —que, aunque no brilló en sus últimas defensas contra Anthony Joshua y Daniel Dubois, no padeció como Fury frente a Francis Ngannou—, el empate no es una posibilidad lejana.

Tyson Fury expone su cinturón del CMB, en tanto que Aleksandr Usyk apuesta las coronas de AMB, FIB y OMB, además cada púgil de embolsará alrededor de 100 millones de dólares y obtendrá el honor de ser el primer campeón unificado de peso pesado desde Lennox Lewis, en 1999.

La transmisión en México de esta pelea será a través de ESPN+ y Star+, a partir de las 13:00 horas.

La cartelera se completa con las peleas:

• Joe Cordina vs Anthony Cacase

Por los títulos FIB, IBO de peso superpluma

• Jai Opetaia vs Maris Briedis

Por el título FIB de peso crucero

• Agit Kabayel vs Frank Sánchez

Pelea en peso completo a 12 rounds

• Sergey Kovalev vs Robin Sirwan

Pelea en peso crucero a 10 rounds

Emanuel "Vaquero" Navarrete enfrentará a Danys Berinchyk

Este sábado también puede haber un campeón mexicano: el Vaquero Navarrete está en San Diego para pelear por el campeonato de los ligeros de la OMB, actualmente vacante, ante el ucraniano Danys Berinchyk. De ganar, Navarrete será el sexto mexicano campeón en cuatro divisiones distintas, pues ya se coronó en supergallo, pluma y superpluma.

El oponente está invicto y a sus 37 años se mantiene en forma; además, esta es una de sus últimas oportunidades de campeonato, por lo que seguramente saldrá a darlo todo.

Esta pelea comienza a las 19:00 horas y será transmitida por ESPN y Star + y TV Azteca

En la misma función:

• Giovani Santillán vs Brian Norman Jr

Pelea en peso wélter a 12 rounds

• Richard Torrez Jr vs Brandon Moore

Pelea en peso completo a 8 rounds

• Charlie Sheehy vs Manuel Jaimes

Pelea en peso ligero a 8 rounds