Precios del petróleo suben tras respuesta de EU a ataques de Rusia en Ucrania

El valor del "oro negro" ha fluctuado entre las pérdidas y las ganancias debido al conflicto armado

Por: EFE

El Brent continuó su tendencia al alza. ESPECIAL

El precio del barril de Brent para entrega en octubre subió un 0,84 %, hasta 68,62 dólares, al cierre del Mercado de Futuros de Londres.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, avanzó 0,57 dólares al cierre en el Intercontinental Exchange (ICE) con respecto a la última negociación, cuando se situó en 68,05 dólares.

El Brent continuó su tendencia al alza ante los temores de los inversores de que, al acercarse el final de la época estival y de vacaciones, esto suponga un descenso de la demanda de petróleo y provoque un exceso de oferta a nivel mundial.

El valor del 'oro negro' ha fluctuado entre las pérdidas y las ganancias esta semana, mientras el mercado sigue pendiente del desarrollo de las negociaciones de paz en Ucrania y las posibles interrupciones de suministro de crudo ruso, afectado por los recientes ataques ucranianos en refinerías del país.

