El mediocampista del Pachuca, Víctor "Pocho" Guzmán, asegura estar en su mejor momento, pero me desconoce por qué no ha recibido ninguna oportunidad con la Selección Mexicana de Gerardo “Tata” Martino.

"No, yo disfruto jugar, disfruto mucho. En mí no está, siempre lo he dicho, voy a seguir y seguir, si al final de cuenta es un tema personal o a lo mejor no le gusta como juego, pero voy a seguir contribuyendo, al final de cuentas no depende de mí", declaró el volante al término del partido de semifinales contra el América.

El "Pocho" es contundente y asegura, entre risas, que pondrá en aprietos con sus actuaciones al estratega del Tricolor.

"Se la voy a poner difícil al 'Tata', voy a estar chin… y chin…, para que al final de cuentas diga que esté ca… está chin… mucho, con goles y asistencias, ahora que no estoy convocado, creo que se nota la responsabilidad que tengo con mi equipo, es lo que me está dando para estar en un buen nivel", aseveró Guzmán.

Sobre el encuentro de vuelta, Víctor Guzmán mencionó que su estadio no pesa como el Azteca o el Volcán, pero confían en que contarán con el apoyo de su afición para conseguir el boleto a la Gran Final.

"No tenemos mucha afición, pero es sincera, veo que otros estadios pesan, como el Volcán o el Azteca, pero que nos apoyen, que desde la jornada uno estamos dando lo mejor, y los vamos a demostrar", concluyó.

