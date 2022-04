El no llamado de Javier "Chicharito" Hernández a la Selección Mexicana de Gerardo "Tata" Martino, provoca una clara división en cuanto a opiniones se refiere. Y es que, así como hay algunos en contra de su convocatoria, también hay quienes le abren las puertas del Tricolor, como lo ha hecho el "Tecatito" Corona en sus últimas declaraciones.

El "Tecatito" está brillando con luz propia por sus brillantes actuaciones en el Sevilla, pero no ha logrado trasladar ese buen nivel a la Selección Mexicana. Lo mismo ocurre con los otros dos futbolistas que completan el tridente del Tri, Hirving Lozano y Raúl Jiménez.

Por ello, fue cuestionado en entrevista con TUDN sobre cuál es la solución para el ataque de la Selección Mexicana y si en ese sentido el llamar a Javier Hernández podría aportarles algo.

"Yo creo que lo que falta es paciencia. No siempre jugamos los tres juntos, porque a veces uno ha estado lesionado. Pero creo que va a funcionar, todos conocemos las capacidades que tenemos, es nada más cuestión de paciencia", dijo.

"Obviamente que a un jugador como él (Chicharito) que es muy bueno, nos gustaría tenerlo. Es el máximo goleador de la Selección, tiene mucha experiencia, es una buena persona. Pero el llamarlo o no, no es tema de nosotros. ¿Que lo respetamos? Sí, mucho, pero no nos corresponde", agregó el habilidoso extremo del Sevilla.

"Chicharito" Hernández no forma parte de la Selección Mexicana desde 2019 y sigue sin ser convocado pese al brillante rendimiento mostrado en el último año en Los Angeles Galaxy.

