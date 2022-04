Javier "Chicharito" Hernández parece que cada vez se sabe mejor las preguntas que le harán acerca de su no llamado a la Selección Mexicana y sus respuestas van sobre la misma línea.

El delantero azteca que actualmente milita en el LA Galaxy, y que no es llamado desde el 2019 al Tricolor, dice que está listo para cuando sea requerido, pero no aclara si su ausencia fue por indisciplina o no.

"Si no quisiera estar en la Selección, ya me habría retirado", lanzó el polemico delantero, quien no quiso profundizar en el tema.

"Del tema de Selección ya lo dije muchas veces, soy un jugador elegible y trataré de estar de la mejor manera de mi club, como me lo enseñó mi padre (Javier Hernández) y mi abuelo (Tomás Balcázar). Yo seguiré haciéndolo de la mejor manera, pero hoy mi cabeza está en Los Ángeles, en este proyecto"

Por su parte, Gerardo Martino mencionó que no llamaba a Javier Hernández, porque simplemente, no quería hacerlo, y tampoco aclaró si ha sido por una indisciplina, como se sospecha.

