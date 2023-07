Tras la derrota a manos del invitado Qatar en la Copa Oro en su fase de grupos, el director técnico de la Selección mexicana, Jaime Lozano aclaró que si llegó la derrota, fue solo por la falta de contundencia, ya que se tuvieron por lo menos cinco jugadas claras de gol y no se pudieron meter, mientras que el rival solo tuvo una y la concretó.

Además, “Jimmy” se disculpó con la afición que hizo una entrada espectacular en el Levi´s Stadium de Santa Clara de más de 60 mil espectadores, un escenario que se acostumbró a ver a México perder, como contra Chile en 2016 y ante Colombia en 2022.

“Duro, porque era un ambientazo hoy, porque la gente se entregó, sabíamos a lo que venía Qatar, se puso al frente, la supieron aprovechar, son cosas que no me gustan, pero son parte del jugo, hacer tiempo, pero hoy nos faltó contundencia, creo que no caímos del todo en desesperación, pero sí se generó mucho y no la metimos”, comentó el timonel mexicano.

México se mantendrá en la Bahía de San Francisco hasta el próximo jueves, para luego viajar a Dallas, Texas, en donde disputarán el partido de Cuartos de Final de la Copa Oro, con rival todavía por definir.

