Luego del empate conseguido ante la Selección de Panamá en calidad de visitante, el volante ofensivo del Tricolor, Sebastián Córdova reconoció que fue un buen punto, luego de lo que se presentó en la Fecha FIFA en los otros partidos eliminatorios, en donde obtuvo además dos triunfos.

Aceptó que se sintió bien luego de los minutos que le otorgó el cuerpo técnico, pero sobre todo por el accionar del equipo mexicano, que suma siete puntos y que va viento en popa para clasificar a Qatar 2022.

“Muy bien, me siento contento, creo que vamos empezando bien, tuvimos dos partidos muy buenos y uno complicado, pero obtuvimos un buen punto, me siento muy feliz porque vamos por buen camino. Nosotros queremos los tres puntos en cada partido, hoy no lo hicimos mal, rescatamos un punto, hay mucho por mejorar, el Tata nos dirá qué mejorar y ya veremos para la siguiente fecha”, mencionó el jugador del América a la televisora TUDN.

Córdova expresó su beneplácito de pertenecer a la Selección Mayor, luego de haber conseguido la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, y ahora buscará un puesto en el equipo que busca avanzar a la Justa Mundialista del año que viene en Qatar.

“Me siento muy feliz de pertenecer acá, es algo que venía buscando, desde los olímpicos yo quería estar acá, recibir consejos de Ochoa y Guardado y vivir una experiencia diferente a los Juegos Olímpicos”, comentó.

