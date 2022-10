Directiva y cuerpo técnico de la Selección Mexicana de futbol dieron a conocer la lista de 31 jugadores que asistirán a la gira por España en donde tendrán dos encuentros amistosos, ante Iraq y Suecia, antes de disputar la Copa del Mundo de Qatar 2022 y los tres grandes ausentes en esa lista son Javier "Chicharito" Hernández, Carlos Salcedo y Carlos Vela.

A pesar de que un sector de la afición los pedía a gritos, el timonel Gerardo "Tata" Martino no los considera necesarios y los cortó de tajo. Los motivos son diferentes en cada uno de ellos, y es que mientras el "Chicharito" cometió indisciplinas que no pudieron ser perdonadas, Carlos Vela decidió por cuenta propia no volver a vestir la playera Tricolor.

El caso de Carlos Salcedo fue debido a un desaire que tuvo con gente del cuerpo técnico del "Tata" Martino, por lo que estos tres elementos, aunque puedan atravesar un buen momento en sus equipos, no vestirán la playera de la Selección en un mundial, por lo menos no en Qatar.

