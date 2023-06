El despido de Diego Cocca como estratega de la Selección Mexicana sigue teniendo eco en el entorno del futbol nacional.

En este caso Alberto Castellanos, presidente de los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara, habló sobre la salida del estratega argentino e incluso analizó el interinato de Jaime Lozano al mando del “Tri”.

“Se ponían nombres sobre la mesa y ponían el nombre de ‘Jimmy’ Lozano y yo decía, mira, pues en una de esas, podría ser. Pero yo creo que había otros nombres. De entrada lo que necesitamos es alguien como Bielsa por ejemplo, que en algún momento estuvo en la mesa y dices, bueno pues ojalá y traigan a alguien así que no solamente entiende de armado de estructuras desde abajo, sino que también es una persona muy experimentada en dirigir jugadores, en dirigir un vestuario con jugadores ya de jerarquía”.

“Entonces yo creo que no es la solución ‘Jimmy’ Lozano, ojalá y le vaya muy bien, ojalá y saque adelante el tema de la Copa de Oro, Pero me parece que lo que necesitamos realmente es traer un gallón, o sea, alguien realmente de mucha jerarquía en el fútbol mundial, no mexicano, que pueda ayudar a construir algo. Eso es lo que yo creo”, comentó el directivo de los Leones Negros.

La Selección Mexicana debutará en la Copa Oro este próximo domingo, día en que se medirá contra Honduras en el primer duelo de la Fase de Grupos de esta edición del máximo certamen de selecciones en la CONCACAF.

MF