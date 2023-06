Capitán y referente de los rojinegros del Atlas en la actualidad y cuando se consiguió el bicampeonato de la mano de Diego Cocca, Hugo Martín Nervo fue tajante, pide que le den tiempo al proceso del actual entrenador de la Selección Mexicana de futbol, sobre todo ahora que se maneja que pronto estaría dejando el timón, luego de la humillante derrota frente a Estados Unidos en la Nations League.

Nervo sabe cómo trabaja Diego Cocca, de ahí que confía plenamente en que los jugadores pronto le entenderán a lo que pretende dentro del terreno de juego.

“Creo que le tienen que dar tiempo, porque en cuanto los muchachos agarren su idea de juego y el compromiso que tienen con ellos, estoy segurísimo que les va a ir muy bien. No es tanto entenderlo sino llevar su idea al campo. Ahorita empezó de cero, así que hay que darle tiempo. No dudo de las ganas de Diego de llevar a la Selección a lo más alto. Lleva cuatro meses, si en un club es complicado… en una Selección no los tienes todos los días. Me parece poco el tiempo que lleva”, afirmó el capitán del Atlas.

Nervo dijo entender qué es lo que sucede con la Selección Mexicana y por eso confía en que pronto se saldrá del bache en el que se encuentra el equipo Tricolor.

“Simplemente es el futbol y toca vivir esta situación hoy en día a la Selección Mexicana, como nos ha tocado vivir a todos en nuestras carreras y en nuestras vidas. Sacando el futbol, creo que la vida de ninguno de nosotros acá adentro es todo color de rosa, siempre ha tenido altibajos obviamente para crecer. De mi parte, deseo que le vaya excelente a la Selección Mexicana, primero porque mi hijo es mexicano, es tapatío, así que estoy ahí con la sangre también a medias por este país que me ha dado muchísimo. Segundo porque tengo ex compañeros y amigos en la Selección y obviamente Diego y su cuerpo técnico son personas a las cuales quiero y respeto mucho”, explicó.

