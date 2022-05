Cada vez son más los que levantan la voz en favor del regreso de Javier "Chicharito" Hernández a la Selección Mexicana, luego de que el goleador azteca no ha sido llamado desde 2019 por Gerardo "Tata" Martino, aparentemente por un tema de indisciplina aunque el argentino no lo ha querido confesar.

Desde entonces, en los medios de comunicación, en redes sociales e incluso algunos futbolistas han pedido el regreso del "Chicharito" a una convocatoria del Tri. El más reciente había sido Jesús "Tecatito" Corona, quien confesó que le gustaría tener de nuevo al delantero en el combinado azteca.

Ahora es Héctor Moreno, uno de los jugadores con más peso dentro del vestidor del Tri, quien reflexiona y pide el regreso de Javier Hernández, pues asegura que México no se puede dar el lujo de dejarlo fuera.

“Yo creo que México no se puede dar el lujo de dejar fuera a este tipo de jugador, que te puede dar algo. No sé si titular o no titular, no es mi trabajo pero podría competir con nosotros por un lugar para ser parte de los últimos 26 jugadores que estarán en la Copa del Mundo", dijo el defensor de Rayados de Monterrey.

Incluso, Héctor Moreno fue más allá y reveló que el "Chicharito" Hernández está abierto a la posibilidad de pelear por un lugar para estar en la lista definitiva para el Mundial de Qatar 2022.

"Creo que todos los mexicanos esperan estar en la lista final, así que espero que consiga la oportunidad. Yo cuando hablé con él por última vez, me dijo que está abierto a hacer eso, quiere hacer eso", reveló.

La falta de gol en el ataque del Tri es evidente y por ello el debate en torno a la no convocatoria de Javier Hernández sigue abierta y con pinta de incrementar la polarización sobre el tema.

JL