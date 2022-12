México, Estados Unidos y Canadá no tendrán la necesidad de eliminarse ya que serán los anfitriones de la Copa del Mundo del 2026, por lo que tienen la necesidad de buscar competencias no sólo para mantenerse vigentes, sino para elevar su nivel, ya que tomando de parámetro cómo les fue en Qatar 2022, se necesita presentar otra cara para el Mundial en casa.



Es por eso la necesidad de regresar a la Copa América y parece que la puerta se ha abierto por medio de los Estados Unidos. El seleccionado estadounidense, Tyler Adams, dijo durante una entrevista con la CBS, que el equipo de las barras y las estrellas estará en la próxima Copa América.

"Queremos jugar un torneo de buen nivel. Disputaremos la Nations League (torneo entre selecciones de la Concacaf) y tendremos la oportunidad de jugar la Copa América, que es enorme para nosotros. Podremos ganar experiencia", comentó.

Esto indudablemente propiciará que México y quizá también Canadá, regresen al torneo sudamericano, en el cual la Selección fue subcampeona en dos ocasiones.

Se habla de que el torneo podría ser compuesto hasta de 16 selecciones, las diez de Conmebol y seis de Concacaf.

Para que esto se confirme, lo primero que tiene que suceder es que la Conmebol confirme dónde se celebrará el torneo, se hablaba de Ecuador como primera opción, pero la federación de aquel país no tiene los recursos para organizarla. También se ha hablado de que Argentina y Uruguay podrían realizarle conjuntamente.

Pero si ningún país sudamericano se apunta, no se descarta la idea de regresar a Estados Unidos y repetir lo que se realizó en el 2016, con la Copa América Centenario.

