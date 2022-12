Arrancó la venta de boletos para el juego entre Chivas y Cruz Azul en el Estadio Akron correspondiente a la Gran Final de la Copa Sky, el cual será este viernes 30 de diciembre, certamen de pretemporada rumbo al Clausura 2023 y los precios van desde los $200 pesos y hasta los $280 el más caro.

La directiva rojiblanca lanzó la promoción que para todos aficionados que cuenten con el abono tendrán un beneficio de 2X1 en la compra de las entradas para este duelo ante La Máquina.

Para adquirir los boletos del Chivas vs Cruz Azul, estos son los puntos de distribución: Venta vía boletomóvil WEB y APP: Miércoles, 28 de diciembre de 2022, 11:00 am. hasta el medio tiempo del partido. (24 horas), o hasta agotar existencias. Venta directa en Taquillas del Estadio: Viernes, 30 de diciembre de 2022, 10:00 am. hasta el medio tiempo.

Los precios son: Cabecera Superior Norte y Sur - 200 pesos; Lateral Superior Oriente y Poniente - 200 pesos; Cabecera Inferior Norte - 230 pesos y Lateral Inferior Oriente - 280 pesos.

Este partido se disputará en la casa rojiblanca, el Estadio Akron, luego de que la cancha del Estadio Jalisco luciera en pésimas condiciones, al grado de que se tendrá que reparar justo a menos de dos semanas de arrancar el Torneo Clausura 2023.

