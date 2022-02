Selección Mexicana: Matador Hernández llama "Pecho fríos" a los líderes del Tri

No se guardó nada. Luis Hernández, conocido como el "Matador", le dio con todo a los jugadores de la Selección Mexicana dirigida por el "Tata" Martino.

El exdelantero azteca, criticó a los futbolistas y aseguró que el Tricolor carece de líderes y voces que se hagan sentir, con excepción del arquero Guillermo Ochoa.

"Hoy los líderes son pechos fríos. Siento que por jerarquía como (Guillermo) Ochoa es el único que podría externar su punto de vista, pero los demás no pueden ni en sus equipos", declaró el exfutbolista.

El también exjugador del América criticó la postura de algunos elementos de la Selección Nacional y considera que los actuales convocados tienen otras prioridades.

"Ser líder no es tener un buen partido, otros jugadores no hablan, no se pelean, les importa más arreglarse el cabello o salir en un comercial que partirse la madre en la cancha. Igual me equivoco, son otros tiempos, pero eso me transmiten", aseveró.

"El Matador" criticó también a Rogelio Funes Mori, quien no ha marcado diferencia como naturalizado en la Selección del Tata Martino.

"Estoy en desacuerdo con Funes Mori, lo mandan a la Selección cuando no estaba en buen momento, piensa en el quito partido como si ya estuviera la lista final, no es mentira que ya se pone como mexicano mundialista", concluyó.

