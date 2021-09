Gerardo Martino volverá a disputar una eliminatoria mundialista. Esta vez lo hará con la Selección Mexicana que inicia su camino en el octagonal de la Concacaf rumbo a Qatar 2022. El primer enfrentamiento será ante Jamaica, pero los problemas comenzaron desde que algunas ligas en el mundo, como la Premier League, negaron prestar a los futbolistas a sus selecciones debido al Covid-19.

Es por eso que "El Tata" no podrá contar con un futbolista pilar en su convocatoria. El delantero del Wolverhampton Raúl Jiménez.

El estratega argentino dejó entrever su molestia con la FIFA por la falta de autoridad ante las medidas que han tenido ligas como la inglesa.

"Hay una importancia de que los futbolistas participen con su club y también es muy importante que los futbolistas participen con la selección, teniendo en cuenta que es el inicio de una eliminatoria. Probablemente lo que este faltando es unanimidad de criterios porque de la misma manera, donde hay ligas, donde aparentemente hay un consenso de todos los equipos para que los futbolistas no vayan a determinados lugares que están incluidos en zonas rojas. Es una decisión más fuerte de FIFA respecto a liberar o no a los futbolistas y que sea unánime y que sea por igual para los países", declaró en conferencia.

Gerardo Martino reclama por la poca reciprocidad que existe entre los clubes y las selecciones nacionales, ya que en su momento, la Selección Mexicana vio por la salud de Raúl Jiménez durante su lesión en el cráneo y es por eso que no quisieron contar con él en un torneo como la Copa Oro para no arriesgar su salud.

"Esa reciprocidad suele pasarse de largo, pero el tema es que nosotros tenemos que velar por la salud de nuestros futbolistas y entonces a veces somos gente que entendemos que la salud de los futbolistas esta sobre todas las cosas. Lo de Raúl no fue un tema menor y entendimos que en ese momento no debía estar y era un riesgo muy grande. Ahora, por otras razones la Premier League no le permite la salida y evidentemente no hay recirpocidad que a veces a nosotros nos gustaría contar", aceptó "El Tata".

Los últimos partidos de la Selección Mexicana carecieron de definición. Para el comienzo de la eliminatoria mundialista, Gerardo Martino estaba esperanzado en poder contar con un ariete de su total confianza como lo es Jiménez; sin embargo, aún mantiene las expectativas para contar con él para el resto de partidos.

