Luego de sufrir una remontada frente a Colombia en el último partido del 2023, Jaime Lozano, director técnico del Tricolor, fue crítico en cuanto a su gestión en el banquillo y mencionó las expectativas que tiene de cara al 2024.

Y, a pesar de la derrota, declaró sentirse satisfecho por el funcionamiento del cuadro alternativo que utilizó con jugadores exclusivos de la Liga MX.

“El último semestre durante mi estancia, estuvo lleno de muchas alegrías, evidentemente, de golpes como el de hoy. Me gustó muchísimo el funcionamiento que tuvo el equipo por momentos. Estamos buscando darle una identidad a la Selección Mexicana, darle una idea clara, una idea donde los jugadores puedan demostrar lo que son y lo que pueden llegar a ser”, comentó Lozano.

“No por ganar una Copa Oro quiere decir que está bien, pero hay que construir. Veo el 2024 como un año importantísimo por el proceso que tendremos en la Nations League, torneo que no hemos podido ganar y también la Copa América, que va a ser el torneo más importante en este proceso mundialista”, añadió el estratega.

Destacó las virtudes del conjunto cafetalero, mismo que ha tenido un gran desempeño durante este año en el que ha logrado mantenerse invicto, por lo que aprovechó para realzar el actuar de unos seleccionados mexicanos que tuvieron muy poco entrenamiento previo a afrentar el compromiso.

“En serio, me encantó el funcionamiento de mi equipo. El rendimiento fue aún mayor del que esperaba porque tuvimos cuatro días y eso no es justificación, pero simplemente enfrentamos una gran Selección que por algo viene invicta, no deja de luchar y tiene buenos jugadores. Por momentos hicimos ver fácil el partido cuando no lo era”, señaló Jimmy.

El próximo partido oficial que tendrán los dirigidos de Lozano será el 21 de marzo del 2024 contra Panamá dentro de los Final Four de la Nations Leagues.

Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp

SV