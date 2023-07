Mañana, Jaime Lozano podrá escribir su nombre en la historia del futbol de México teniendo la posibilidad de darle un título como entrenador interino de la Selección Mexicana, y en conferencia de prensa mostró su deseo de continuar al frente del conjunto nacional.

“Mi contrato termina mañana, pero me encantaría seguir siendo el técnico de la Selección de México. Para esto me he preparado”, comentó el estratega.

Independientemente, de si se queda o se va, Lozano tiene un objetivo claro: levantar la copa a como dé lugar, para revertir lo que ha tenido que pasar México durante estos últimos meses y poder devolverle una alegría a los jugadores que han sido tan criticados.

“La copa la quiero levantar sí o sí, aunque siga o no, la quiero levantar porque será un bonito premio, porque sería darle la vuelta completamente a este verano que ha vivido la selección y porque se la merecen ellos sobretodo, porque si nos vamos tres semanas atrás parecía complicado ganar y gustar”, indicó el técnico.

Aseguró que haber llegado hasta el Tricolor fue algo que le ha cambiado, por la exposición que se tiene al dirigir al representativo de un país.

“Sí me ha cambiado muchísimo porque es un gran escaparate, mucha gente te ve desde jugador lo viví así. Estás a la vista de todos cuando vistes los colores de la Selección Nacional”, comentó Lozano.

Días anteriores, directivos de la Selección pusieron a Lozano como candidato serio a mantenerse como director técnico fijo, para encargarse de los torneos a futuro que se le viente al conjunto azteca. Pero, Jimmy entiende que todo puede cambiar de un momento a otro.

“Cuando las cosas van bien nos ilusionamos y las expectativas del mexicano son las más altas, pero después puedes vivir un revés y a lo mejor empiezan las dudas. Es importante respetar y elegir bien los procesos”, añadió Jaime