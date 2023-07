Por si algo le faltara a este partido para posicionarlo como una cita imperdible, el duelo de este domingo entre Chivas y el Athletic de Bilbao podría significar el regreso y el debut de un par de jugadores que están invitados a ser los referentes del Rebaño en este semestre del futbol mexicano.

Se trata de Erick Gutiérrez y de Alexis Vega, quienes podrían tener actividad en este juego según lo anunció el mismo profe Pauno durante la semana.

En el caso del "Guti" este partido marcaría su debut como futbolista del Rebaño, ya que desde su fichaje no había podido debutar por no encontrarse en el mejor estado atlético y, entre otras cosas, porque su transfer no había llegado tras su fichaje desde el PSV de Países Bajos.

Respecto a Vega, el número "10" del Rebaño ha estado fuera de actividad debido a las dolencias que ha padecido en su rodilla derecha, mismas que lo apartaron de la posibilidad de jugar la Copa Oro con México.

