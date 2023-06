El nombramiento de Jaime Lozano como técnico interino de la Selección Mexicana dejó inconformidades en el entorno del balompié nacional.

Tal es el caso de Carlos Hermosillo, histórico ex futbolista de Cruz Azul, América y Chivas que considera que “Jimmy” no tiene el perfil adecuado para asumir el puesto en la Selección mayor.

“Yo cuando veía que lo postulaban para las Selecciones Nacionales, no le quiero quitar mérito a ‘Jimmy’, pero no ha hecho nada todavía. Tiene un proceso de Selección muy bueno, pero es un proceso que él tiene que ir viviendo para poder pensar en ser el director, ser técnico de la Selección".

“Me parece que hay que apoyarlo, pero me parece también que se tiene que buscar un técnico que realmente cumpla las necesidades del fútbol mexicano. No tanto es que lo conozca, porque todo el mundo dice ‘es que tiene que haber un técnico que conozca el fútbol americano’, no, es un técnico que tenga un proyecto, que tengamos un proyecto definido, que la Federación presente un proyecto para que podamos tener un técnico acorde a nuestro fútbol, a las necesidades de nuestro fútbol, a las capacidades de nuestro fútbol”, comentó.

Lozano ya tiene experiencia con selecciones menores de México, pues fue él quien condujo al “Tri” a lograr la medalla de bronce en los pasados Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

En cuanto a la Primera División, Lozano ya ha dirigido a clubes como Necaxa dentro del futbol mexicano.

MF