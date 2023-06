A unas cuantas horas de que Diego Cocca fuera cesado como estratega de la Selección Mexicana, el entrenador argentino contó su versión de los hechos y la manera en que fue despedido.

El ahora ex seleccionador nacional se dijo triste por esta decisión de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), pues considera que su proyecto sólo necesitaba de tiempo y paciencia para conseguir los resultados esperados.

"Estamos convencidos de que con tiempo y con paciencia se iba a ver, lamentablemente no nos dieron ese tiempo ni esa paciencia”.

“Hoy a la mañana vino Ivar Siniega a comunicarme que habían tomado la decisión de que dejábamos de ser el cuerpo técnico de la Selección. Entonces bueno, ante esas decisiones no hay mucho qué hacer. Hablamos con los jugadores, les explicamos y yo también quería transmitirlo para que la gente sepa lo que pasó, que no es que nos vayamos, no es que dudemos, al contrario, fue una decisión de parte de la Federación, la cual hay que respetar”.

“La verdad estoy triste, triste por lo que siempre vengo manifestando, que queríamos formar parte de la Selección, nos sentimos muy orgullosos y muy felices de estar en esa Selección y estábamos convencidos de que estábamos construyendo algo, había un proyecto, había bajado el promedio de edad, muchos jugadores jóvenes, teníamos un promedio de cinco o seis entrenamientos con los jugadores nada más, y era lógico que no se veía el funcionamiento futbolístico que todos queríamos. Estamos convencidos de que con tiempo y con paciencia se iba a ver, lamentablemente no nos dieron ese tiempo ni esa paciencia”, comentó en entrevista para TV Azteca.

Fue esta mañana cuando Juan Carlos Rodríguez, presidente de la FMF, dio a conocer que tanto Cocca como Rodrigo Ares de Parga (ahora ex director de Selecciones Nacionales) dejarían su puesto en el balompié nacional.

