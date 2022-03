El director técnico de la Selección mexicana de futbol, Gerardo Martino salió en defensa de su tridente ofensivo conformado por Raúl Jiménez, Hirving Lozano y Jesús Corona, señalando que es en otro sector de la cancha en donde se tiene que mejorar, es decir, en la creación de jugadas ofensivas, no solo en la definición frente al marco.

“Nosotros decidimos en la confianza que traen de sus clubes, yo creo que los muchachos van en una franca evolución, nosotros podemos trabajar en la definición, pero tenemos una serie de cuestiones que nos pasan en los últimos 25 metros que no tienen que ver con la definición, porque no son tantas las situaciones de gol que desperdiciamos, peros sí son muchos los pases que no elegimos bien o el último pase en las situaciones de gol, es un cúmulo de cosas, no solo de meter la pelota dentro del arco”, señaló el “Tata” Martino.

Entre estos tres jugadores, se suman más de 500 minutos sin conseguir un gol, algo que afecta directamente en la Eliminatoria mundialista, en donde se tuvo que recurrir al último partido para decidir si el Tricolor asiste de manera directa o vía Repechaje a Qatar 2022.

Se espera que este tridente no actúe completo ante El Salvador en el Estadio Azteca este miércoles por la noche, sino que se presenten algunos cambios en la alineación titular.

JL