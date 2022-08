A pesar de tener el boleto al Mundial de Qatar 2022, de haber clasificado en segundo lugar en el Octagonal de la Concacaf y de tener a la base del Tricolor en el futbol europeo, el director técnico de la Selección Mexicana, Gerardo Martino ve pesimismo absoluto en el entorno del equipo hacia la justa mundialista.

“El que es pesimista respecto a esto no debería cambiar de opinión si en el Mundial nos va bien, no se puede cambiar de opinión en un ratito. El ambiente de pesimismo absoluto. Lo que tiendo a pensar es que eso fortalece al grupo internamente y como acá lo que determina la situación es cómo funciona el grupo, seguramente todo ese pesimismo nos hará llegar mucho más fortalecidos a una Copa del Mundo”, señaló el “Tata” Martino.

El partido de este miércoles en Atlanta ante la Selección de Paraguay tendrá un doble sentimiento para el técnico de la selección mexicana, y es que ya dirigió en esa ciudad al Atlanta United de la MLS y a la selección guaraní.

“En realidad tengo gran parte de mi vida como profesional vivida en Paraguay, no solo con selección, con Libertad, con Cerro Porteño. Siempre he manifestado que fue la mejor etapa de mi vida y el trabajo para Selección de Paraguay lo disfruté muchísimo, incluyendo el Mundial de Sudáfrica. Tienen una convocatoria de futbolistas locales y alguno que está en Liga MX. Ha pasado mucho tiempo, no hay juicios chicos que yo haya podido dirigir. El vínculo con el pueblo paraguayo siempre estará”, dijo.

JL