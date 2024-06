El director técnico de la Selección Mexicana, Jaime Lozano entregó este martes la lista de 26 futbolistas que estarán presentes en la Copa América 2024 en Estados Unidos, por lo tanto, deberá haber un recorte de cinco jugadores de los 31 que están hoy concentrados en San Diego, California.

Por lo tanto, mediante un video institucional, la Dirección de Selecciones Nacionales, así como el director técnico Jaime Lozano, dieron a conocer los nombres de cinco jugadores “recortados” que no asistirán al certamen continental: Andrés Montaño, Fernando Beltrán, Víctor Guzmán, Alexis Peña y Jordan Carrillo.

“Para agradecer a todos, toda la entrega, todo el esfuerzo, toda la dedicación que hemos puesto en estos días, pero decirles que no es un proceso, simplemente que podemos ir 26, que si podíamos ir 31 nos iríamos todos juntos”, dijo el técnico Jaime Lozano.

Por su parte, el ahora capitán del Tricolor, Edson Álvarez dijo frente al grupo: “Yo sé que tal vez para los que se quedan fuera es un momento difícil, pero que lo afronten de esa manera, no como es la vida, este es un reto más para cada uno de ustedes, seguir demostrando, porque si están acá es por algo, aquí siempre va a ser su casa, los vamos a recibir con los brazos abiertos, no es nada sencillo estar acá, entonces gracias por compartir estos momentos, no tengo duda que nos vamos a seguir viendo”, les dijo el jugador del West Ham de Inglaterra.

Incluso estos cinco elementos ya no formaron parte de la práctica vespertina Carmel Valley, California y de inmediato tomaron camino rumbo a sus clubes para reportar a sus respectivas pretemporadas de cara al Apertura 2024.

Además, trascendió que Jaime Lozano eligió como titular para el primer duelo de la Copa América contra Jamaica a Julio González de los Pumas, quien estuvo en el partido contra Brasil del pasado sábado.

Son decisiones que duelen, pero ustedes siguen estando con nosotros. ������



Gracias por el compromiso y entrega siempre con el equipo, Alexis Peña, Jordan Carrillo, Andrés Montaño, Fernando Beltrán y Víctor Guzmán. �� pic.twitter.com/tQ9bEJDeVR — Selección Nacional (@miseleccionmx) June 12, 2024

SV