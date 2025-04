David Benavidez responde a 'Canelo' Álvarez tras menospreciar su carrera

Una de las peleas más anticipadas por los fanáticos del boxeo es, sin duda, la que enfrentaría a Saúl "Canelo" Álvarez y David "Bandera Roja" Benavidez. Aunque muchos esperaban que el enfrentamiento se materializara pronto, por ahora continúa sin cerrarse el acuerdo entre ambos pugilistas. En este contexto, ha surgido una nueva confrontación verbal de parte de Benavidez, quien respondió de manera contundente a los recientes comentarios de "Canelo", que lo había llamado "Superman".

En una entrevista reciente con Mystic Zach, David Benavidez expresó su opinión sobre la posible pelea entre "Canelo" y Terence Crawford. Según Benavidez, un combate entre él y el tapatío sería la mejor pelea en el mundo del boxeo, ya que prometía mucha emoción para los aficionados. Además, señaló que "Canelo" optó por enfrentarse a un peleador más pequeño, como Crawford, en lugar de medirse con él.

El pugilista de 26 años aprovechó la ocasión para recalcar que, a pesar de ser considerado uno de los boxeadores más peligrosos del mundo, es también el menos pagado. Benavidez manifestó que su nombre no es tan mencionado en los medios, ya que los promotores no ven en él una gran fuente de ingresos. "Todos estos peleadores, creo, lo ven todo como un negocio. No era así, pero siento que la dinámica está cambiando", indicó, dejando claro que la situación financiera en el deporte ha influido en su carrera.

"Canelo" lanzó dura crítica a Benavidez

Por su parte, Saúl Álvarez había criticado anteriormente a David Benavidez, tildándolo de irrespetuoso y señalando que aún no ha logrado nada importante en el boxeo, como obtener un título mundial. "Canelo" también destacó que él ya no tiene nada que demostrar, ya que ha enfrentado a los mejores boxeadores. "No sé bien como responder esto, pero creo que la forma en que habla. Él cree que es Superman. Es muy irrespetuoso, no solo conmigo, con todos.", comentó Álvarez en entrevista con FightHype, dejando claro su postura hacia su posible rival.

Aunque tanto "Canelo" como Benavidez tienen visiones diferentes sobre su futuro, algunos expertos consideran que la pelea entre ambos eventualmente ocurrirá. Álvarez se alista para enfrentar a William Scull el próximo 3 de mayo en Riad, Arabia Saudita, con el objetivo de unificar por segunda vez los títulos mundiales de las 168 libras. Mientras tanto, Benavidez aún espera anunciar su siguiente combate, con la esperanza de pelear contra Dmitry Bivol en busca de un título mundial, algo que no ha conseguido desde 2017.

