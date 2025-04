El “Fair Play”, o juego limpio, es un principio esencial en el futbol que impulsa el respeto, la honestidad y la justicia tanto dentro como fuera de la cancha. Más que un simple concepto, el “Fair Play” enseña a los jugadores a actuar con integridad, incluso en situaciones de alta presión, priorizando el respeto a los rivales, árbitros y al propio deporte.

En el caso reciente de Paulinho, delantero del Toluca, su gesto de reconocer que la falta cometida no ameritaba una expulsión contra Santos Laguna es un gran ejemplo de estos valores en acción. Este tipo de conductas fortalecen no solo el espíritu deportivo, sino también la formación personal de los atletas, quienes aprenden que ganar a toda costa no es el verdadero objetivo.

En el futbol, como en la vida, el respeto y la honestidad abren más puertas que cualquier victoria efímera. El “Fair Play”, además, inspira a las nuevas generaciones a construir carreras deportivas basadas en la ética y la nobleza, elementos fundamentales para crear una cultura deportiva más limpia y humana. Cada acto de juego limpio es una enseñanza poderosa que impacta a jugadores, entrenadores y aficionados por igual.

Luis Montes evita expulsión

Durante el Clausura 2022, Pumas venció 2-1 a León en un partido intenso. Al minuto 90, el árbitro expulsó a Washington Corozo por un supuesto codazo a Luis Montes. Sin embargo, el propio 'Chapo' corrigió la decisión, explicándole al árbitro que no había sido golpeado. Gracias a su honestidad, Corozo no fue castigado. Este gesto de “Fair Play” destacó en un momento clave, ya que León buscaba empatar desesperadamente. La actitud de Montes dejó claro que la integridad debe prevalecer, incluso cuando el resultado no favorece a tu equipo.

"Chofis" anula su gol

En el Apertura 2019, Chivas enfrentaba a Xolos en un duelo en el que necesitaba puntos. Al minuto 86, la 'Chofis' López anotó en un tiro libre, pero el balón había entrado por un hueco en la red, no de manera válida. Aunque el árbitro había dado por bueno el gol, la 'Chofis' confesó que no había sido legítimo. El tanto fue anulado y su acto fue aplaudido. Esta muestra de honestidad resaltó en un partido apretado, donde otros hubieran preferido callar para asegurar el empate.

"Chelito" rechaza penal

En el Clausura 2006, Cruz Azul jugaba contra Necaxa cuando el árbitro marcó un penal a favor de La Máquina tras un choque entre el ‘Chelito’ Delgado y el portero Vázquez Mellado. Antes de ejecutar la falta, el ‘Chelito’ se acercó al silbante para aclararle que no había sido falta, sino un choque accidental. Como resultado, el penal fue anulado. Este acto de sinceridad de Delgado fue reconocido ampliamente, reforzando que el “Fair Play” debe estar por encima de cualquier ventaja competitiva.

Rey niega penal a favor

Durante un amistoso entre América y Monarcas, Luis Gabriel Rey protagonizó un acto de “Fair Play”. Luego de un disparo suyo, el árbitro marcó penal para Monarcas al interpretar que hubo mano del defensa. Rey y sus compañeros aclararon que no había existido tal falta, logrando que la decisión fuera revertida. En partidos de preparación, donde los puntos no están en juego, este tipo de acciones refuerzan que la esencia del futbol debe estar basada en la honestidad y el respeto a las reglas.

Paulinho salva a Güémez

En el partido Toluca vs Santos Laguna, Javier Güémez fue expulsado al minuto 89 tras una falta sobre Paulinho. Sin embargo, el delantero portugués habló con el árbitro para explicar que la infracción no era para tarjeta roja. Gracias a su intervención, la expulsión fue corregida y se mostró solo la amarilla. Toluca ganó 2-1, pero el gesto de Paulinho fue lo más destacado, demostrando que el respeto por el rival y el “Fair Play” son valores que aún tienen cabida en el futbol profesional.

Penal fallado por instrucción

En la Segunda División de México, se vivió otro acto formativo de “Fair Play”. En un partido Sub 20 entre Estudiantes Tecos y Pachuca, el técnico Mauricio Gallaga pidió a su jugador fallar un penal que se había marcado tras una acción indebida. Pachuca había dejado salir el balón para atender a un lesionado, pero Tecos no devolvió el esférico y provocó una falta. Ante esto, Gallaga decidió corregir la situación ordenando fallar el penal, enseñando a sus jugadores que la ética debe estar por encima del resultado.

