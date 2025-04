El mes de abril es un periodo crucial para los contribuyentes, ya que deben cumplir con la obligación de presentar su declaración anual ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Sin embargo, entre la comunidad de jubilados en México han surgido dudas sobre si deben realizar este trámite. Aquí se detalla quiénes deben hacerlo y qué deducciones pueden aplicar durante el proceso.

De acuerdo con la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon), existen ciertas excepciones para los jubilados que no están obligados a presentar su declaración anual. Aquellos pensionados que solo reciban ingresos provenientes de su pensión, siempre y cuando esta no supere los límites establecidos por la ley, no tienen que realizar el trámite. En este sentido, las pensiones exentas del Impuesto Sobre la Renta (ISR) son aquellas que no superen los 51 mil 591 pesos mensuales (equivalente a 15 veces la Unidad de Medida y Actualización, UMA).

Sin embargo, hay situaciones en las que los jubilados sí deben presentar su declaración anual. Esto aplica para aquellos que obtienen ingresos anuales superiores a los 400 mil pesos, para quienes perciben dos o más pensiones al mismo tiempo, o para aquellos que, además de su pensión, obtienen ingresos por arrendamiento o actividades empresariales. También deben declarar aquellos que reciben pensiones de diferentes organismos, como el IMSS o el ISSSTE, o quienes tengan ingresos adicionales por sueldos, intereses, dividendos u otras actividades económicas.

En cuanto a las deducciones que pueden aplicar, los jubilados que deban realizar la declaración anual tienen derecho a deducir diversos gastos personales. Entre los más comunes se encuentran los gastos médicos y hospitalarios, gastos funerarios, intereses reales por créditos hipotecarios, primas de seguros médicos para el contribuyente y sus familiares directos, así como las colegiaturas.

El plazo para presentar la Declaración Anual de 2024 ante el SAT vence el 30 de abril de 2025. Los contribuyentes deben revisar la información prellenada por el SAT y asegurarse de que sus datos sean correctos, además de confirmar que cuenten con un saldo a favor en caso de que aplique.

Para facilitar el proceso, el SAT ofrece diversas herramientas tecnológicas, como el Simulador SAT, donde los contribuyentes pueden consultar su información prellenada; SAT ID, para actualizar contraseñas o renovar la e.firma; y la app SAT Móvil, que permite consultar facturas y descargar la Constancia de Situación Fiscal. Es importante tener en cuenta que quienes no presenten su Declaración Anual podrían enfrentarse a multas que van de los mil 810 pesos hasta los 44 mil 790 pesos, así como sanciones adicionales como recargos, restricciones fiscales o el bloqueo de la e.firma.

SV