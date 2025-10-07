¿Cuándo jugará México los Cuartos de Final de Mundial Sub-20?

México se impuso con claridad a Chile en los Octavos de Final del Mundial Sub-20, con un contundente 4-1, asegurando su lugar entre los mejores ocho equipos del torneo. Con esta victoria, el Tricolor avanzó a la siguiente fase, donde se enfrentará a uno de los grandes rivales del certamen.

El equipo mexicano, que formó parte del temido "Grupo de la Muerte" junto a Brasil, España y Marruecos, demostró su capacidad al no perder ni un solo partido en la fase de grupos, clasificándose como segundo lugar del Grupo C. Ahora, con la moral elevada, los jóvenes aztecas se preparan para enfrentar su próximo reto en los Cuartos de Final, donde pelearán por un lugar en las semifinales.

México jugará su partido de Cuartos de Final el próximo sábado 11 de octubre. Aún no se sabe quién será su rival, ya que dependerá del resultado del enfrentamiento entre Argentina y Nigeria, que se disputará el miércoles 8 de octubre. El ganador de esa llave será el próximo oponente del Tri en su búsqueda por el ansiado pase a la penúltima fase del torneo.

La victoria ante Chile no solo fue un paso importante en el camino hacia el título, sino que también demostró el crecimiento y el talento de la selección. Con figuras destacadas como Gilberto Mora e Iker Fimbres, México mostró un juego sólido y eficaz, superando los desafíos del ambiente hostil y las decisiones arbitrales polémicas. Ahora, el equipo se prepara para un nuevo desafío, con la esperanza de continuar su marcha hacia la gloria.

