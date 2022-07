Ya sea por lesión, por baja de juego o por decisión de Gerardo "Tata" Martino, ahora mismo la Selección Mexicana tiene un gran problema en el ataque, pues todo apunta a que el Tri asistirá a la Copa del Mundo sin un centro delantero de peligro.

Las lesiones de José Juan Macías y Alan Pulido, además de las bajas de nivel en futbolistas como Rogelio Funes Mori, Raúl Jiménez o Henry Martín, han causado que el "Tata" no tenga a un candidato claro para ser el "nueve" titular en Qatar 2022.

Raúl Jiménez

Este puede ser el caso que más le duele a la afición mexicana, pues justo cuando Raúl Jiménez vivía su mejor momento en la Premier League de Inglaterra, el atacante se vio frenado por ese dramático choque de cabezas contra el brasileño David Luiz.

Aunque lo más importante es que Jiménez recuperó su salud y pudo volver a jugar, lo cierto es que ya no ha sido el mismo, pues desde aquel trágico partido entre el Arsenal y los Wolves, Raúl no ha vuelto a marcar un gol que no sea de penal con la Selección Mexicana.

"Chicharito" Hernández

Este caso ha causado frustración en un gran sector de los aficionados, pues por más que Javier "Chicharito" Hernández ha pasado por buenos momentos en la MLS, parece que el "Tata" no lo tomará en cuenta para acudir a la Copa del Mundo.

Ahora mismo Javier es el máximo goleador en la historia del Tri, y aunque ha podido marcar en los últimos Mundiales, sus desencuentros extra cancha con el "Tata" Martino podrían ocasionar que no lo veamos entre los convocados para Qatar.

Henry Martín

El delantero del América no pasa por un gran momento ni siquiera con su club, pero es claro que es una de las opciones que Gerardo Martino tiene en su lista para poder asistir a la Copa del Mundo.

Henry fue un gran refuerzo para el Tri en los Juegos Olímpicos de Tokio, pero sus números en el último año futbolístico nos indican que solo marcó seis tantos entre el Apertura 2021 y el Clausura 2022.

Alan Pulido

Enero de 2022 fue un momento crítico para Alan Pulido, pues fue en aquel entonces cuando el ex delantero de las Chivas supo que se perdería la Temporada de la MLS debido a una fuerte lesión.

Pulido se sometió a una operación en la rodilla izquierda y su tiempo de rehabilitación fue de 9 a 12 meses, algo que lo dejó prácticamente fuera de cualquier posibilidad de ir al Mundial.

Rogelio Funes Mori

Aunque recientemente marcó un doblete en el inicio del Apertura 2022, es un hecho que Rogelio Funes Mori pasó por un largo lapso en donde perdió su romance con el gol.

El atacante de los Rayados causó polémica por naturalizarse y jugar con México, y aunque es una opción interesante en el ataque del Tri, sus actuaciones con la Selección y con Monterrey han dejado mucho qué desear en los últimos torneos.

José Juan Macías

El último delantero que se le cayó al Tri es José Juan Macías, pues el atacante de Chivas se rompió los ligamentos de la rodilla derecha y estará fuera de las canchas de ocho a nueve meses, algo que lo alejará del Torneo Apertura 2022 con el Rebaño y que a su vez lo dejará sin oportunidades de jugar el Mundial con México.

