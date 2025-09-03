La Premier League gasta más que las cuatro grandes ligas europeas juntas

El futbol inglés, y en particular el Liverpool, mostró su poderío financiero de manera sin precedentes en una ventana de transferencias de verano que destacó el creciente desequilibrio en el futbol europeo, así como el efecto que el poder de los jugadores puede tener para asegurar un traspaso.

Los hechos son que los 20 clubes de la Liga Premier, impulsados por un poder de gasto sin igual debido a los enormes acuerdos de transmisión nacional e internacional de la competencia, desembolsaron un total récord de 4 mil millones de dólares en jugadores en la ventana de verano. Ese desembolso es más que las otras cuatro principales ligas de Europa (España, Italia, Alemania, Francia) combinadas.

Los campeones ingleses rompieron el récord de transferencia británico dos veces: primero por el creador de juego alemán Florian Wirtz y luego en el último día de plazo cuando el delantero sueco Alexander Isak se unió desde Newcastle por 170 millones de dólares, convirtiéndolo en el cuarto jugador más caro en la historia del futbol.

Los ingresos desbocados del futbol inglés son una tendencia que está destinada a acelerarse en las competiciones de clubes europeos.

La Liga Premier tiene un récord de seis equipos en la alineación de 36 equipos de la Liga de Campeones, ayudados por el Tottenham, que terminó en el puesto 17, ganando la Liga Europa la temporada pasada.

AP

Liverpool lidera poderío financiero de la Liga inglesa

Nunca nadie en la historia del futbol se había gastado 483 millones en un solo mercado de fichajes. Nadie se había acercado a las cifras que ha manejado el Liverpool este verano. Alexander Isak, por 150 millones, Florian Wirtz, por 125, y Hugo Ekitike, por 95, lideran el ranking de los mayores traspasos veraniegos.

Los Reds también han recibido alrededor de 250 millones de dólares por ventas. Aunque sus fichajes parecen fuertes en papel, su capacidad para recuperar dinero por jugadores es igualmente impresionante. Para eso, a menudo han mirado a Arabia Saudí en busca de un rescate, con Darwin Núñez siendo el último en mudarse allí.

Como campeón de la Premier League, el Liverpool ingresó 174.9 millones de libras (201 millones de euros). Fue el club de la liga inglesa del que más partidos se televisaron la temporada pasada, 30 de 38, además de lo que se llevó por la participación en la Champions League, donde acabó primero en la fase de grupos en la que ganó siete de ocho partidos.

En base a su actuación en Europa, los de Arne Slot se llevaron 19 millones por solo jugar la Champions, 2.1 millones por cada triunfo (ganaron ocho partidos en total) y 11 millones por clasificarse a octavos de final.

A esto hay que sumar que han competido en la Champions en siete de las últimas ocho temporadas, con el impulso económico que ello conlleva.

De cara a esta temporada, el Liverpool ha firmado un acuerdo de patrocinio con Adidas, valorado en unos 70 millones de euros anuales. Además, la camiseta de los Reds está patrocinada por el banco Standard Chartered, que deja más de 60 millones de euros anuales en las arcas de Anfield.

EFE

Las cifras

4 mil millones de dólares es lo que que los 20 clubes de la Liga Premier desembolsaron en jugadores en la ventana de verano.

3 mil 200 millones de dólares fue el récord anterior de gasto en una sola ventana hecha en el año 2023.

Mil 750 millones de dólares fue el gasto neto de la Liga Premier en comparación con las ligas de Italia y España.

570 millones de dólares fue el desembolso más grande jamás realizado por un solo club en una sola ventana y fue hecho por el Liverpool.