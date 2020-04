Sebastian Vettel rechaza oferta de Ferrari para renovar

El piloto alemán Sebastian Vettel rechazó la primera oferta de renovación de Ferrari, por lo que su situación en la escudería de Maranello se complica.

El tetracampeón del mundo de Fórmula 1 termina su actual contrato el 31 de diciembre de 2020, y es prácticamente imposible que lo renueve en las mismas condiciones. Al contrario, Vettel tendría una rebaja brutal en el salario.

De acuerdo con el diario La Gazzetta dello Sport, la escudería ya ha puesto una oferta sobre la mesa: un año más de contrato y el mismo sueldo que su compañero Charles Leclerc, unos 18 millones anuales frente a los 35 millones que cobra ahora.

Sin embargo, Vettel rechazó de plano la propuesta, no por el dinero que sí estaría de acuerdo en ajustarse, sino por la duración del acuerdo: él quiere que sean dos años, por lo menos.

Actualmente, Sebastian Vettel es el segundo piloto mejor pagado de la Fórmula 1, tras Lewis Hamilton.

"Cualquiera que sea el trato, será con lo que el equipo y yo nos sintamos cómodos. En términos de duración, no lo sé. Normalmente, los contratos que tuve en el pasado fueron contratos de tres años. Sé que soy uno de los pilotos más experimentados de la F1, pero no soy el mayor y no creo que haya un límite de edad en este sentido", dijo Vettel respecto a su nuevo contrato.

