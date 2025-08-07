Seattle Sounders, el equipo revelación de la Leagues Cup 2025

En la edición 2025 de la Leagues Cup, el fútbol ha sido testigo de la irrupción imponente de Seattle Sounders como el auténtico equipo revelación del torneo. Su andar ha sido impecable: tres partidos jugados, nueve puntos cosechados y una señal clara de autoridad en cada una de sus presentaciones.

Cuando se esperaba que conjuntos como el Inter Miami y Toluca fueran los verdaderos protagonistas por el paso que presentan en sus respectivas ligas y las estrellas que conforman sus planteles, los Sounders se erigieron como el único equipo en obtener las 9 unidades, relegando a los de Florida y el Estado de México con 8 puntos cada uno.

Pero si hay un momento que ya ha quedado grabado en la memoria colectiva de la competencia, es la goleada histórica en la fecha 1, al conseguir el contundente 7-0 frente a Cruz Azul. Seattle no solamente ganó, sino que arrasó. La diferencia de más de cinco goles en un partido, un logro que ningún otro club alcanzó en esta etapa, sorprendió a más de uno, ya que no era una escuadra que se tuviera en el radar para que fuera tan relevante.

Además de vencer a la Máquina, también se impuso con categoría ante Santos y Tijuana por marcadores de 2-1. Dejando sin opción de lucirse a los equipos mexicanos y recordando el ligero dominio que tiene sobre los clubes aztecas.

Así, la Leagues Cup 2025 tiene en Seattle Sounders a su protagonista inesperado, el equipo que ha roto el molde. Ahora, con la mirada puesta en la siguiente ronda, Seattle se perfila como la escuadra a vencer.

SV