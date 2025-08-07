Miguel Herrera, director técnico de la selección de futbol de Costa Rica y ex del Tri, aseguró que Guillermo Ochoa debería ser el portero titular de México en la Copa del Mundo del 2026 a celebrarse en Norteamérica.

El "Piojo", quien dirigió a la Selección Mexicana en el Mundial de Brasil 2014, cree que la competencia por el arco está inclinada del lado del veterano portero, que cumplió 40 años en julio.

"Hoy pondría a Guillermo Ochoa, no porque (Luis Ángel) Malagón no me guste, pero me parece que atraviesa un momento difícil y hoy me parece que Memo puede ser alguien importante para que volvieran a reaccionar los porteros mexicanos y no regresara un portero que ya está de salida como todos los vemos. En selección, Memo siempre ha sido un baluarte. Yo sigo insistiendo, Memo es un gran arquero", dijo Herrera en entrevista con David Faitelson.

Pese a que Guillemo Ochoa sigue sin encontrar equipo para mantener el ritmo y nivel a menos de un año de que de inicio de la Copa del Mundo de México, Estados Unidos y Canadá, Herrera cree que el punto a favor de Ochoa es el mal momento que viven los otros dos porteros de la Selección Mexicana: Luis Ángel Malagón y Raúl "Tala" Rangel.

"No sé si están por debajo (Malagón y Rangel) pero no atraviesan el mejor momento, a mi punto de vista. En esta Copa Oro, a Malagón lo vi muy titubeante, no como lo vi en los primeros títulos de América. Por eso digo: "a mí me gusta Malagón, pero no vive un gran momento"; el "Tala" lo mismo, está ahí levantando la mano, pero cada vez que lo ponen comete cierta equivocación", señaló el "Piojo".

