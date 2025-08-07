América bajo presión: la primera gran crisis en la era André Jardine

América enfrenta una situación adversa y su peor momento futbolístico desde que André Jardine tomó las riendas del equipo en verano del 2023. Lo que comenzó como un proyecto lleno éxito y que se vio reflejado con un histórico e inédito tricampeonato en torneos cortos de la Liga MX, se ha visto sacudido por una serie de resultados negativos que han sacado de su zona de confort al conjunto azulcrema.

Por primera vez, las Águilas no lograron avanzar más allá de la fase uno de la Leagues Cup y, a pesar de que consiguieron imponerse en dos partidos a través de la tanda de penales, tampoco pudieron obtener una victoria dentro de los 90 minutos reglamentarios, algo que no les había sucedido en ninguna de las otras dos ediciones oficiales que disputaron el torneo binacional.

Esta situación ha puesto de manifiesto la inestabilidad que atraviesa el equipo azulcrema, pues apenas registran una victoria en sus diez encuentros oficiales más recientes. Además, arrastran una racha de cinco partidos consecutivos sin conocer el triunfo en tiempo reglamentario, una circunstancia que ya se había presentado en abril pasado, cuando fueron eliminados de la Copa de Campeones de la CONCACAF tras ser superados por Cruz Azul y sufrieron para obtener los tres puntos en Liga MX.

Para encontrar una racha similar de malos resultados de las Águilas, se debe de ir tres años atrás. En el Clausura 2022, América también sumó un triunfo en diez compromisos jugados, en ese entonces bajo la dirección de Santiago Solari. En aquella ocasión, la directiva azulcrema decidió destituir al entrenador argentino para anunciar como interino a Fernando Ortiz.

Incluso, con Ortiz también se reportó una seguidilla de resultados titubeantes. Entre el final del Clausura y el comienzo del Apertura 2022, los de Coapa fueron eliminados de la Liguilla a manos de Pachuca y apenas acumularon dos triunfos en una decena de compromisos.

Por si fuera poco, en la actualidad América se acostumbró a ganar títulos con Jardine, pero ha visto cómo se le ha escapado la oportunidad de obtener dos campeonatos en los últimos meses. Primero, la final perdida del Clausura 2025 ante Toluca; después, fueron víctimas de otra diablura y no pudieron cobrar revancha en el Campeón de Campeones.

Racha de cinco partidos sin obtener la victoria en los 90 minutos

América vs Portland | 1-1 | Ganaron en penales 5-3

América vs Minnesota United | 3-3 | Ganaron en penales 8-7

América vs Real Salt Lake | 2-2 | Perdieron en penales 1-3

Necaxa vs América | 1-1

Toluca vs América | 3-1

Un triunfo en 10 partidos oficiales

América vs Portland | 1-1

América vs Minnesota United | 3-3

América vs Real Salt Lake | 2-2

Necaxa vs América | 1-1

Toluca vs América | 3-1

América vs Tijuana | 3-1

Juárez vs América | 1-1

LAFC vs América | 2-1

Toluca vs América | 2-0América vs Toluca | 0-0

Efectividad: 30%

