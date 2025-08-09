Este domingo, el duelo Santos vs Chivas será uno de los más atractivos de la Jornada 4 (J4) del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, que retomó su calendario el pasado viernes tras la pausa por la Leagues Cup. El enfrentamiento llega en un momento necesario para ambos conjuntos, que buscan afianzarse en la tabla y recuperar la confianza después de su paupérrima participación en el torneo conjunto con la MLS. Aquí te contamos el horario, el canal de transmisión y cómo llegan los dos equipos.

Santos llega a este compromiso con la necesidad de reaccionar en el futbol mexicano luego de un paso decepcionante en la Leagues Cup. El conjunto lagunero no consiguió ninguna victoria en el certamen internacional, cayendo en sus tres presentaciones ante Colorado Rapids, Seattle Sounders y LA Galaxy. Este mal desempeño no es una sorpresa si se recuerda que en el pasado torneo local el equipo terminó lejos de los puestos protagónicos en la Tabla General.

En el arranque del Apertura 2025, Santos mostró una cara esperanzadora al golear 3-0 a Pumas en la Jornada 1. Sin embargo, la ilusión se desinfló pronto con dos derrotas consecutivas: primero ante Toluca por 4-2 y luego contra Puebla por la mínima diferencia (1-0).

Por su parte, Chivas vivió un paso menos amargo pero igualmente insuficiente en la Leagues Cup. El Rebaño Sagrado inició con una derrota frente al New York Red Bulls, empató contra Charlotte FC y cerró con una victoria ante Cincinnati. Pese a este último triunfo, no logró avanzar a la siguiente ronda del torneo.

En la Liga MX, el Guadalajara tiene un partido pendiente correspondiente a la J1 frente a Tigres, que se disputará el próximo 17 de septiembre. Hasta ahora, sus dos compromisos jugados en el Apertura 2025 han dejado sensaciones mixtas, ya que acumula una victoria y una derrota.

El partido de la J4 del Apertura 2025 se disputará este domingo 10 de agosto a las 20:05 horas en el Estadio TSM de Torreón, Coahuila. Los aficionados podrán seguir la transmisión en vivo a través de televisión abierta, restringida y por streaming.

