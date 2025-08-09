Este domingo, la Liga MX sigue con la actividad de la Jornada 4 (J4) del Torneo Apertura 2025, luego de retomar el calendario el pasado viernes tras la pausa por la Leagues Cup. La cartelera del día incluye dos encuentros, entre ellos el duelo Pumas vs Necaxa. En esta nota encontrarás el horario, el canal de transmisión y un vistazo al momento que atraviesan ambos equipos antes de este enfrentamiento.

Los Pumas y el Necaxa ya dejaron atrás el fracaso que tuvieron en su participación en la Leagues Cup al no calificar a los cuartos de final, ahora se enfocarán en el torneo local.

Para los capitalianos podría ser el debut en Ciudad Universitaria para Keylor Navas, ya que el portero costarricense ya jugó ante Querétaro en la J3, pero en condición de visitante.

También se sigue esperando el debut del gales Aaron Ramsey, quien no ha podido tener minutos en el equipo que dirige Efraín Juárez. Los Pumas acumulan 3 puntos de 9 disputados.

Del otro lado el rival, Necaxa, luego de su último cotejo en la Legues Cup donde fueron goleados 5-1 ante Orlando City, las críticas no se hicieron esperar y ahora buscan olvidar ese momento y obtener una victoria en el campeonato mexicano y seguir subiendo puestos en la tabla general.

El cuadro Hidrocálido suma 4 unidades de 9 posibles.

Los hidrocálidos vienen de empatar a un gol en la J3 contra el América.

El partido de la J4 del Apertura 2025 se disputará este domingo 10 de agosto a las 18:00 horas en el Estadio Olímpico Universitario de la Ciudad de México. Los aficionados podrán seguir la transmisión en vivo a través de televisión restringida y por streaming.

Dónde ver EN VIVO el partido de J4 Pumas vs Necaxa

Fecha y hora: Domingo 10 de agosto, 18:00 horas

Domingo 10 de agosto, 18:00 horas Estadio: Olímpico Universitario, Ciudad de México

Olímpico Universitario, Ciudad de México Transmisión (canales para ver en vivo): TUDN, ViX Premium

