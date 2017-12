Santos libera a Dávila y Armenteros

La directiva de Santos Laguna informó que el argentino Emiliano Armenteros y el mexicano Ulises Dávila “no entran en el esquema del plantel” y que les otorga todas las facilidades para que se ubiquen en otro club.

Armenteros denunció mal trato de Santos Laguna en declaraciones a un medio de comunicación de su país, dijo que la directiva no lo dejó entrenar en las instalaciones del club desde que el equipo empezó la pretemporada. El jugador sudamericano, quien en el pasado Draft fue traspasado al Atlante, señaló el viernes para TyC Sports que nadie le había informado sobre su transferencia a los Potros de Hierro, equipo al cual no quiere ir. También se quejó que el club lagunero no le cubrió el último salario quincenal, pese a tener contrato por dos años y medio, y sus compañeros recibieron su sueldo a tiempo.

A su vez, el delantero Ulises Dávila, formado en las fuerzas básicas de Chivas, emergió como una estrella a brillar con intensidad, pero se opacó en clubes europeos: Vitesse, Sabadell, Córdoba, Tenerife y Vitoria, y últimamente integraba el equipo Sub-20 de Guerreros.

La Asociación de Futbolistas Profesionales le dio un ultimátum a Santos. Indicó que esperará al próximo 2 de enero de 2018 para que ambas partes lleguen a buenos términos.