Santos confirma salida de Izquierdoz rumbo a Boca

A través de redes sociales, Club Santos Laguna hizo oficial la salida del defensor argentino Carlos Izquierdoz, quien llegará al equipo de Boca Juniors de Argentina.

¡Gracias @Cali_Izquierdoz por sudar la camiseta!



Por entregarte al máximo en cada partido.

Por representar lo que es ser un Guerrero dentro y fuera de la cancha.

Por darlo todo. Por ser nuestro capitán.



¡Te deseamos mucho éxito! #GraciasCali pic.twitter.com/LKoHtZmD1S — ClubSantosLaguna (@ClubSantos) 4 de julio de 2018

Ayer por la tarde noche, el defensor llegó a Buenos Aires para arreglarse con el club xeneize. "Nuestra carrera dura poco, si no aprovechamos las oportunidades y si no damos el máximo en cada momento, después no vuelven a suceder. La decisión la tomo por eso, ir a ganar una Libertadores, jugar en Boca y con todo lo que representa, tener posibilidades de soñar con cosas más grandes", señaló en su arribo al país sudamericano.

Izquierdoz, de 29 años, llegó a los Guerreros para el Apertura 2014 procedente de Lanús. Con los Laguneros disputó 148 encuentros y anotó en 16 ocasiones, además de que fue campeón en dos ocasiones de la Liga MX.

LS