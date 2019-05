Santiago Ramos crecerá en la F4

Con el objetivo de trascender internacionalmente y seguir haciendo realidad sus sueños en el mundo del automovilismo, el piloto tapatío Santiago Ramos está listo para afrontar un momento determinante en su carrera. El subcampeón nacional del serial Fórmula Karts en la categoría X30 JR ahora emprenderá una nueva aventura en Europa, ya que competirá en la Fórmula 4 de Italia con el equipo de Danilo Rossi.

Ramos habló sobre la posibilidad de correr en una competición de alto nivel, la cual se desarrolla en uno de los países que históricamente más han aportado al deporte motor.

"Conozco el nivel que hay en estas competencias, hay campeones del mundo en karts, campeones de Fórmula 4, pero nosotros vamos a poner el nombre de México en alto, que sepan que los pilotos mexicanos pueden competir con cualquier piloto del mundo”. Santiago Ramos, piloto.

“Todo empezó como un plan que teníamos, pero dentro de unos años más. Hablamos con José Barba, del ‘Kartódromo Checo Pérez’, nos comentó que él distribuía una marca de chasis muy buena, que se llama DR. El dueño de esta marca tiene un equipo de karts y de Fórmula 4 en Italia, hablamos con él y nos comentó que teníamos suerte porque al cumplir 15 años ya contaba con la edad para correr en Italia, así se me dio la oportunidad.

“Voy a estar cinco meses y medio, estaré en un pueblo que se llama Desenzano del Garda. La ventaja de Italia es que nos podemos mover muy fácil en tren para cualquier cosa. Ahí hay una pista de karts muy cerca, esa es una gran ventaja para seguir practicando. Me voy con mi hermano, él me estará apoyando con la cuestión del idioma”.

El joven oriundo de Guadalajara señaló que, poco a poco, ha podido adaptarse al estilo de manejo de su nuevo vehículo, el cual es completamente distinto a los karts que había manejado. Además de competir en la Fórmula 4 de Italia, Ramos ocupará un asiento en la competencia internacional de karting WSK.

“Ya probamos el carro dos veces en Puebla, es diferente, más grande y más pesado, tienes que hacer la transferencia de pesos. Ya nos acoplamos un poco al carro, el desarrollo ha sido notable, he ido mejorando y mejorando. El plan es seguir practicando en Italia para llegar en gran punto a las carreras”.

Acostumbrado a contar siempre con el apoyo de su familia, Santiago reconoció estar listo para dejar su país, ya que este tipo de sacrificios también forma parte de la vida de quien quiere dedicarse a ser piloto profesional.

“Es un sentimiento raro, pero en algún punto sabía que esto iba a llegar. Si de verdad me quiero dedicar a esto, debo estar listo. Ya lo tenía previsto, si en algún punto me iba bien, tenía que pasar por esto. Es pesado porque estar lejos de familia es algo complicado, pero ellos me están impulsando desde aquí hasta allá. Me da seguridad que el dueño del equipo va a estar al pendiente de nosotros. Va a ser una gran experiencia, me ayudará a crecer”.

Su primera carrera, en junio

La primera competencia que Santiago Ramos afrontará en suelo lombardo se llevará a cabo del próximo 19 al 23 de junio en Lonato, Italia. El serial de Fórmula 4 italiana recorrerá circuitos históricos como Imola y Monza.