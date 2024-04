La popularidad del beisbol creció en México en los recientes años. Muestra de ello es la fiebre y expectación en torno a la visita de los campeones mundiales de la MLB en 2022, los Astros de Houston. Dado el fervor que este evento provoca en el país, Hospital Houston Methodist compartió con NotiPress una entrevista realizada a Vijay Jotwani, médico del equipo texano, del Ballet de Houston y del equipo femenil de atletismo de la Universidad de Rice. En ella, el médico habló sobre las lesiones más comunes en el beisbol, profesional y amateur, así como de los métodos más innovadores para tratar estas.

Jotwani explica que, como en otros deportes, los jugadores de beisbol están expuestos constantemente a sufrir algún tipo de lesión, como distensiones musculares, lesiones de ligamento o incluso conmociones. A su vez, señala, en el beisbol son más comunes aquellas lesiones relacionadas con los movimientos de bateo y lanzamiento, en los cuales intervienen la columna vertebral, el hombro, el codo y la muñeca.

Desafortunadamente, las lesiones en el codo y hombro en los lanzadores de beisbol son muy comunes y pueden ser bastantes devastadoras", destaca el médico, además agrega la recuperación de lesiones en estas zonas pueden necesitar hasta de 18 meses de recuperación, a nivel profesional. Según refiere el médico, los jugadores no profesionales corren mayor riesgo de sufrir este tipo de lesiones. Pues al no seguir un régimen de ejercicios de calentamiento y mantenimiento, es más probable que puedan padecer de distensión muscular u otra lesión. Al respecto, describe, la mejor manera de prevenir las lesiones es tener fuerza en el centro de músculo. Así como calentar los músculos de manera adecuada previo a las prácticas o juegos. Respecto a esto, aseguró, no atender alguna molestia en codo u hombro puede empeorar las lesiones, incluso al grado de requerir cirugía.

En torno a la tecnología médica más reciente para tratar lesiones asociadas a beisbol, Jotwani mencionó, el Hospital Houston Methodist está haciendo uso de tecnología de punta. "Estamos utilizando el ultrasonido musculoesquelético para guiar la progresión de lesiones y la curación de nuestros jugadores". También hizo alusión al uso del ultrasonido para guiar inyecciones y llevar a cabo procedimientos muy específicos para el tratamiento de lesiones.

De cara a la visita de los Astros de Houston a México, destacó, el equipo médico cuenta con exámenes exhaustivos de pretemporada. Los cuales ayudan a determinar la salud de los jugadores y evaluar si se requiere de algún tratamiento preventivo. "Por ejemplo, si detectamos tensión de ciertos movimientos del hombro, elaboramos un plan de rehabilitación específico para abordar este problema".

Por otra parte, aseguró, jugar beisbol en la CDMX implica algunos riesgos para los jugadores, dada la altura de la Ciudad . "El mal de altura es un riesgo para cualquier persona que no está acostumbrada a vivir en los niveles de oxígeno de gran altitud, incluidos los jugadores", añadió. De este modo, indicó, el equipo médico de los Astros estará al pendiente de los signos del mal de altura, como son: fatiga, dolor de cabeza y dificultad de respirar, durante el juego en el Estadio Alberto Harp Helú.

